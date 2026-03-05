Il vescovo ha partecipato a una cerimonia di benedizione e ha colto l'occasione per rivolgere un messaggio ai tifosi dell’Ancona, esprimendo la sua vicinanza alla squadra e alla passione che si respira nello stadio. Ricordando il suo passato da calciatore, ha sottolineato il suo affetto per il club e l’entusiasmo che lo lega alla città. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti presenti.

di Giuseppe Poli Eccellenza, ha lanciato un messaggio accorato a tifare Ancona. Da dove arriva, oltre che dal cuore? "Certamente da una passione sportiva calcistica, la mia. Perché da ragazzo ho partecipato ai campionati di terza, seconda e prima categoria. Ma sono anni ormai lontani, il calcio è rimasto una passione. Poi però sono venuto ad Ancona e nei mesi scorsi l’Ancona ha voluto la celebrazione nella cattedrale. Poi è prima in campionato e sabato c’è la finale di Coppa Italia. Quindi faccio il tifo per l’Ancona". Segue l’Ancona e il suo percorso? "Certamente. Purtroppo non ho il tempo per venire ad assistere alle partite, ma due stagioni fa, quando doveva disputare le ultime per restare in serie C, ero venuto allo stadio, e per fortuna s’è salvata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedizione del vescovo: "Un passato da calciatore. E adesso tifo l'Ancona. Qui c'è tanta passione"

