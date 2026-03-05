Nel contesto di una sfida cruciale tra cruiserweight, l’attenzione si sposta su cosa potrà accadere dopo l’incontro tra Gilberto "Zurdo" Ramirez e David Benavidez. Il boxeur statunitense, al centro del discorso, indica in Dmitry Bivol l’avversario preferito per il futuro, qualora dovesse superare Ramirez nel match previsto per il 2 maggio in una cornice di alto livello a Las Vegas. Benavidez ha dichiarato di volere “i combattimenti più grandi e migliori” e nomina Bivol come primo obiettivo una volta esaurita la sfida contro Ramirez. Nell’orizzonte vengono citati anche Artur Beterbiev e Jai Opetaia, ma è Bivol che viene identificato come la scelta logica se dovesse tornare ai 175 libbre dopo Ramirez. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Benavidez punta a Bivol dopo lo scontro con Zurdo Ramirez

Scontro tra Benavidez e Ramirez: la battaglia messicanaLas Vegas ospita una sfida che unisce tradizione messicana e ambizione mondiale: due campioni si preparano a salire di peso nel cruiserweight per...

Benavidez punta al controllo del Cinco de Mayo contro RamirezDavid Benavidez sta impiegando la categoria cruiserweight come palcoscenico strategico per ridefinire il controllo sul weekend pugilistico più...