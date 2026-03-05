Belgiorno dopo l' archiviazione per i rimborsi ‘gonfiati’ | Io vittima di fuoco amico ora torno in politica

Belgiorno, dopo l’archiviazione del procedimento sui rimborsi sospetti, ha dichiarato di essere stato vittima di fuoco amico e ha annunciato il suo ritorno in politica. In una conferenza stampa a Prato, ha commentato che i sei mesi di silenzio sono stati un’eternità e si è detto convinto della propria innocenza. La vicenda riguarda i rimborsi finanziari contestati e poi archiviati.

Prato, 5 marzo 2026 – "Sei mesi di silenzio sono stati una eternità. Sono sempre stato convinto del mio operato ma questa vicenda ha bloccato la mia carriera politica in un momento in cui stava andando benissimo: ero stato il consigliere più votato a Prato e il più votato del centrodestra in tutta la Toscana". Sollevato ma visibilmente emozionato ieri Claudio Belgiorno ha voluto dare di persona la notizia dell'archiviazione sul caso dei 'famosi' rimborsi gonfiati a cui, poi, successivamente, si è aggiunta l'iscrizione nel registro degli indagati, insieme ad Andrea Poggianti (presidente del consiglio comunale a Empoli) nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn nei confronti dell'ex compagno di partito Tommaso Cocci. Prato, archiviata l'inchiesta su Belgiorno (Fratelli d'Italia) sui presunti rimborsi illeciti. È stato "tutto un equivoco", riconosciuto infine anche dalla Procura della Repubblica e dal Giudice per le indagini preliminari. Prato, rimborsi del Comune: archiviata l'inchiesta su Belgiorno. È stata archiviata l'inchiesta che vedeva coinvolto l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, capogruppo in Palazzo comunale. È stato "tutto un equivoco", riconosciuto anche dalla Procura. Archiviata l'inchiesta su Claudio Belgiorno, ex capogruppo a Prato di Fratelli d'Italia.