Belén pronta per la cittadinanza italiana | ad aprile l’ultimo adempimento l’esame di lingua di livello B1  

Belén Rodríguez si sta preparando per ottenere la cittadinanza italiana. Ad aprile dovrà sostenere l’esame di lingua di livello B1, ultimo passo prima di ricevere il documento. Dopo vent’anni di presenza in Italia, con numerosi successi televisivi e una carriera consolidata, la showgirl è vicina a raggiungere questa tappa ufficiale. La procedura si concluderà con il superamento dell’esame linguistico.

Dopo vent’anni di attesa, successi televisivi e una vita costruita interamente sotto i riflettori nostrani, Belén Rodríguez è pronta a tagliare il traguardo più ambito: la cittadinanza italiana. La notizia, lanciata dal settimanale Chi, ha subito fatto il giro del web, svelando un retroscena burocratico che ha dell’incredibile per una delle showgirl più popolari del mondo dello spettacolo. Nonostante sia ormai un volto simbolo di Rai e Mediaset, l’argentina più famosa d’Italia, dovrà affrontare l’ultimo, decisivo scoglio ad aprile: l’esame di lingua di livello B1. Il percorso per ottenere il passaporto è stato tutt’altro che una passerella. Durante una celebre intervista a Che tempo che fa, Belén aveva confessato con amarezza a Fabio Fazio: «Sono passati 20 anni e non mi hanno ancora dato la cittadinanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

