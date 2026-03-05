Beccato con armi clandestine giubbotti antiproiettili denaro falso e moto rubata | arrestato a Salerno

Ieri sera a Salerno, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo, accusato di possesso di armi clandestine, giubbotti antiproiettili, denaro falso, una moto rubata e altri oggetti atti ad offendere. Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi strumenti illegali e sostanze sospette. L’arrestato è stato portato in Questura e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

In suo possesso, anche un passamontagna e una busta di platica con residui di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e 10 banconote da 100 euro false Squadra Mobile della Questura di Salerno in azione, ieri sera: è stato arrestato S.G. accusato di detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, nonché detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere. L'indagato, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso con 4 pistole, di cui 1 revolver 357 Magnum con matricola abrasa, una pistola a salve replica della Beretta 85FS e una pistola a salve replica della...