Beautiful streaming replica puntata 5 marzo 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, viene trasmessa una nuova puntata di Beautiful, la soap americana. In questa puntata, Li ha eseguito un test di paternità per verificare se Bill sia il padre di Luna, come afferma Poppy. La scena si svolge nel contesto delle vicende che coinvolgono i personaggi principali e le loro relazioni. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 marzo – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Li ha somministrato il test di paternità per scoprire se Bill è il padre di Luna come sostiene Poppy. Anche R.J. e Katie aspettano ansiosamente di avere notizie dei risultati. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.