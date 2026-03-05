Battifollo terra di problemi ll lamento dei residenti | Passiamo a Sarzana

A Battifollo, piccola frazione tra Arcola e Sarzana, i residenti si sono lamentati dei problemi che affliggono il quartiere e chiedono di trasferirsi a Sarzana. La località, considerata di serie B nel territorio, si trova al confine tra i due Comuni e rappresenta un punto di riferimento per chi vive nella zona.

Battifollo, frazione di serie B del territorio arcolano, luogo sul confine dei due Comuni di Arcola e Sarzana. Una vita trascorsa a non capire di chi siano le competenze e quali siano le delimitazioni, dove finisce un territorio e inizia l’altro. Una condizione che ha creato spesso silenzi e mancate risposte alle richieste sollevate dai residenti del quartiere oltre il Magra. I residenti si lamentano e la misura sembrerebbe essere colma visto che stanno minacciando di aprire una una petizione che ha un obiettivo clamoroso. Il salto di giurisdizione. "Se continuate a disinteressarvi a noi, chiediamo di rientrare nel Comune di Sarzana". Ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

