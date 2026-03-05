Nel corso degli ultimi giorni, il caso tra Bastoni e Kalulu ha attirato l’attenzione, con scontri e discussioni che continuano a tenere banco. Bastoni e Kalulu sono protagonisti di un episodio che ha generato molte reazioni e commenti, mentre le immagini dell’esultanza e dei battibecchi sui social alimentano il dibattito. La vicenda si mantiene attuale e al centro dell'attenzione pubblica.

Nel contesto di una contesa che prosegue da giorni, il caso bastoni-kalulu resta al centro dell’attenzione. Le parole di massimo mauro, ex calciatore e opinionista televisivo, alimentano un dibattito che intreccia gesti in campo, atteggiamenti arbitrali e l’uso della tecnologia. La discussione ruota attorno a scelte arbitrali, esultanze dei giocatori e alla percezione di giustizia nelle partite di alto livello. Secondo massimo mauro, l’episodio ha assunto rilevanza sproporzionata perché kalulu è stato espulso, seguito da una esultanza di Bastoni che ha amplificato le polemiche. Mauro osserva che non è possibile pagare per tutto il tempo per un errore grave, anche se non è corretto ignorare completamente quanto accaduto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bastoni e l'esultanza: «Non si fa, ma non si può pagare tutta la vita»

Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato… Non si fa ma non si può pagare tutta la vita»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Massimo Mauro: «Fischi Bastoni? Il caso si è ingigantito. Non si può pagare per tutta la vita»Calciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,...

Tutti gli aggiornamenti su Bastoni e l'esultanza Non si fa ma non....

Temi più discussi: Bastoni nel mirino anche a Como: fischiato a ogni tocco. Fabregas lo difende: Ragazzo top; Kalulu rompe il silenzio: Bastoni non l’ho più sentito, non mi aspetto nulla di speciale da lui; Tutti contro Bastoni: colleghi e tifosi, il trionfo dell’ipocrisia; Inter-Juve è già storia! Un tifoso nerazzurro si è tatuato l'esultanza di Bastoni dopo il rosso a Kalulu.

Inter, per Bastoni fine pena mai: cosa è successo al Sinigaglia e chi lo difendeContinua a far discutere il comportamento di Bastoni in Inter-Juve: dopo quanto successo a Lecce, il difensore è stato fischiato anche a Como, Fabregas lo difende ... sport.virgilio.it

Bastoni ancora fischiato, Fabregas: «È un grandissimo ragazzo, lo dobbiamo proteggere»Bastoni ancora fischiato a Como dopo la simulazione nel derby d'Italia con la Juventus: lo difendono Fabregas, che ammette i propri errori, e Panucci: «È un patrimonio della Nazionale» ... corriere.it

Trent'anni di Rimanginter: da Calciopoli ai fischi a #Bastoni, dalla gogna agli appelli x.com

"BASTONI LASCIA LA NAZIONALE" Troppi Fischi: Gattuso Furioso - facebook.com facebook