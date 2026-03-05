bastia celebra le donne con foto cinema e libri

A Bastia Umbra sono in programma diverse iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, tra esposizioni fotografiche, proiezioni di film e presentazioni di libri. L'obiettivo è coinvolgere la comunità attraverso eventi culturali e attività che si svolgeranno in vari luoghi della città. La manifestazione si svolge nel periodo che anticipa la ricorrenza internazionale e vede la partecipazione di diverse realtà locali.

BASTIA UMBRA – Verso la Giornata Internazionale della Donna, numerose le iniziative promosse dal Comune che accompagneranno la città per tutto il mese di marzo, coinvolgendo il capoluogo e le frazioni di Costano e Ospedalicchio, per valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella storia e nella comunità locale. Saranno nel segno del cinema, della fotografia, della letteratura oltre a momenti di confronto. In corso, sino al 15 marzo, "Amiche" – Ritratti di 170 donne, una mostra fotografica diffusa che coinvolge 170 donne del territorio, con 112 manifesti affissi nelle plance pubblicitarie del capoluogo e delle frazioni, l’esposizione all’aperto con gigantografia su pannellatura con tutti i soggetti fotografati in Piazza del Mercato – Arena Mattatoio (lato San Michele Arcangelo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

