Durante la bassa marea, il livello del mare si abbassa, rivelando aree di spiaggia e rocce che normalmente sono sommerse dall’acqua. Le acque si ritirano lasciando spazio a spiagge di sabbia umida e zone di roccia che restano visibili per alcune ore. Questo fenomeno naturale permette di osservare dettagli normalmente nascosti e cambia l’aspetto del paesaggio marino.

“La bassa marea svela segreti nascosti, trasformando il paesaggio marino in una tela di sabbia umida e rocce silenziose. Dove il mare si ritira per riposare, lasciando spazio a nuove scoperte”. Gallipoli, foto di Arianna Giaffreda. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Prima la bassa marea, poi le onde anomale: 29enne muore trascinato dal mareAll’inizio era una giornata come tante, di quelle in cui il caldo spinge verso l’acqua e il tempo sembra rallentare.

Torre San Gennaro, il "miraggio" della bassa marea: una spiaggia bellissima ma fragileTORCHIAROLO – Chi in questi giorni si ritrova a passeggiare lungo il litorale di Torre San Gennaro, marina di competenza del comune di Torchiarolo,...

Bassa Marea

Approfondimenti e contenuti su Bassa marea.

Temi più discussi: 13 ore per sopravvivere - E1 - Intrappolati nella bassa marea - Video; Torre San Gennaro, il miraggio della bassa marea: una spiaggia bellissima ma fragile; Liceo classico, in Lombardia iscrizioni al minimo storico. Lezioni di greco alle medie e di traduzione con l'Ai per rilanciarlo; Radar sulle imbarcazioni da diporto: Sicurezza sulle vie navigabili interne.

Quando la marea di questo fiume si ritira, lascia dietro di sé uno spettacolo unico al mondoNella provincia cinese dello Zhejiang, presso la foce del fiume Qiantang, si manifesta uno straordinario fenomeno naturale conosciuto come Albero della Terra o albero della marea. Questo ... greenme.it

Bassa marea a Bari, e la spiaggia di Pane e Pomodoro diventa uno spettacoloBassa marea a Bari, e la spiaggia di Pane e Pomodoro diventa uno spettacolo. Scoperta targa dedicata a Francesco Corazza, che realizzò i lampioni sul lungomare Bassa marea a Bari, e la spiaggia di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bassa marea a Bari e la spiaggia di pane e pomodoro si allunga di 15-20 metri. - facebook.com facebook