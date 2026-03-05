Basket Serie C femminile La Virtus scende al PalaPerucatti C’è Castelfiorentino

Stasera alle 21:15, al PalaPerucatti, si gioca la partita di basket di Serie C femminile tra Virtus e Castelfiorentino. La Virtus disputa la sua sesta partita di ritorno del campionato e si prepara ad affrontare la squadra ospite in questa sfida. La partita vede protagonisti due team del girone e si svolge nella cornice del palazzetto cittadino.

Per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile scende in campo questa sera alle 21,15 al PalaPerucatti la Virtus. Le ragazze di Bicchi e Falchi affrontano l'ostica Castelfiorentino in una partita che potrebbe consentire alle senesi, in caso di vittoria, di compiere un passo probabilmente decisivo verso la conquista dei playoff. Le Ladies rossoblu si presentano all'appuntamento odierno, il primo di due gare ravvicinate a distanza di soli 3 giorni (sabato la Virtus scenderà in campo a Grosseto contro la Gea), in formazione fortemente rimaneggiata a causa di assenze molto pesanti (Barbucci, Parodi e Merrina), ma con la voglia di andare oltre le difficoltà per provare a portare a casa una vittoria che sarebbe veramente importante per la classifica.