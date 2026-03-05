Basket la Virtus Bologna lotta per 40? ma cede al Real Madrid in Eurolega Non bastano i 32 punti di Carsen Edwards

La Virtus Bologna ha perso contro il Real Madrid nella partita di Eurolega, nonostante i 32 punti di Carsen Edwards. La squadra italiana ha cercato di reagire, ma alla fine ha ceduto nel punteggio. La sfida si è svolta in Spagna e ha visto entrambe le formazioni impegnate a contrastarsi sul campo. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa.

La Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell'Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere mettono in difficoltà per 40' i Blancos riuscendo anche a mettere la freccia in avvio di ultimo quarto, ma gli uomini di Sergio Scariolo non si sono scomposti e hanno trovato i canestri decisivi per rispettare il fattore campo (92-84) centrando così la diciannovesima vittoria per rimanere in quarta posizione dietro solo a Fenerbahce Istanbul, Valencia e Olympiacos Pireo – diciassettesimo ko stagionale per i bolognesi oramai lontani dalla zona play-in. Mario Hezonja top scorer del Real Madrid con...