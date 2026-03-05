Basket la Benacquista vince anche contro Piombino e aggancia il terzo posto

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha conquistato la sua ottava vittoria consecutiva battendo la Solbat Golfo Piombino, portandosi così al terzo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra, che ha dimostrato continuità nelle prestazioni e ha consolidato la sua posizione in campionato. La vittoria ha confermato il buon momento della formazione.

Ottavo successo consecutivo per i nerazzurri che salgono a 44 punti in una classifica che al vertice si fa sempre più corta E' un momento d'oro per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, e lo conferma l'ottava vittoria consecutiva ottenuta contro la Solbat Golfo Piombino. Una gara tutt'altro che semplice per i nerazzurri che con i due punti conquistati salgono a quota 44 e agganciano la Juvecaserta al terzo posto – entrambe le squadre con una gara da recuperare e già a riposo effettuato – mentre in vetta guida la Pielle Livorno a 48 punti (ancora senza turno di stop), seguita dalla Virtus Roma a 46. Una classifica corta e combattuta, destinata a restare in bilico fino alle ultime giornate.