Basilica di San Siro | la nuova illuminazione scenografica Foto

È stata installata una nuova illuminazione scenografica nella Basilica di San Siro, uno dei monumenti più rappresentativi di Genova. La modifica riguarda l’illuminazione della facciata, che ora mette in risalto i dettagli architettonici della chiesa. L’intervento si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio storico della città. La basilica si presenta ora più visibile di sera rispetto al passato.

Un intervento promosso e finanziato da Fondazione Friends of Genoa: 113 nuovi faretti Led per ridurre i consumi energetici e valorizzare uno dei simboli storici e artistici della città Una nuova luce per valorizzare uno dei luoghi più identitari di Genova: la Basilica di San Siro, tra le più belle e affascinanti chiese della città. Grazie all’intervento di Fondazione Friends of Genoa, la Basilica - autentico scrigno del barocco genovese e prima Cattedrale di Genova - si presenta oggi con un impianto illuminotecnico completamente rinnovato, capace di coniugare valorizzazione artistica, funzionalità liturgica ed efficienza energetica. L’obiettivo è preciso: rendere visibile la bellezza, restituendo profondità, cromie e tridimensionalità a volte, affreschi e sculture, nel pieno rispetto della storicità dell’edificio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

