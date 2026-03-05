Barron Trump | l’autore di South Park crea un sito per arruolare il figlio del presidente e va virale

Un autore di South Park ha creato un sito web per promuovere l’arruolamento di Barron Trump, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti. La piattaforma è diventata virale e ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media. Nel frattempo, gli Stati Uniti e Israele stanno conducendo raid aerei contro l’Iran nell’ambito dell’operazione Epic Fury, che ha causato la morte di sei militari americani.

Mentre gli Stati Uniti e Israele conducono raid aerei estensivi contro l'Iran nell'ambito dell'operazione Epic Fury, costati la vita a sei militari americani, una campagna satirica sta mettendo in difficoltà il presidente Donald Trump. L'ex sceneggiatore di South Park, Toby Morton, ha lanciato il sito DraftBarronTrump.com, una provocazione digitale che chiede al presidente di mandare il figlio diciannovenne Barron al fronte. L'hashtag #SendBarron è rapidamente diventato virale sui social media, scatenando migliaia di reazioni e accendendo un dibattito spinoso: i leader politici che mandano in guerra i figli degli altri mostrerebbero la stessa determinazione se a partire fossero i propri? La tempistica della campagna non è casuale.