Bari-Empoli 2-1 | Rao e Maggiore ribaltano il match

Il 4 marzo 2026 allo Stadio San Nicola, Bari ha battuto Empoli con il risultato di 2-1. Rao e Maggiore hanno segnato i gol che hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare il risultato. La partita ha visto i due team affrontarsi in una sfida tesa e combattuta fino alla fine.

Lo scontro tra Bari e Empoli, disputato allo Stadio San Nicola il 4 marzo 2026, si è concluso con un successo per i padroni di casa che hanno superato gli ospiti per 2-1. La vittoria è stata ottenuta dopo una gara difficile in cui la difesa biancorossa ha subito un momento critico prima di recuperare il vantaggio decisivo grazie a Maggiore. Con questo risultato, il Bari conferma la sua risalita nella zona playout della Serie B, mentre l'Empoli vede aumentare le difficoltà nella lotta per la salvezza. La dinamica del match: dal vantaggio al recupero L'incontro ha il Bari prendere l'iniziativa fin dai primi minuti, ma la partita è stata segnata da un episodio disciplinare fondamentale che ha cambiato completamente lo scenario tattico.