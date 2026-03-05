bando paratie proroga dei termini per i documenti

In relazione al bando paratie, i termini per la presentazione dei documenti sono stati prorogati. Attualmente, più della metà delle domande ammesse al finanziamento non ha ancora completato la consegna del rendiconto dei giustificativi di spesa. La situazione riguarda tutte le domande che rientrano in questa categoria, senza distinzioni di altri fattori. La proroga mira a consentire il completamento delle pratiche in sospeso.

Oltre una domanda su due, di quelle ammesse al finanziamento per il bando paratie, deve ancora vedere completato il rendiconto dei giustificativi di spesa. Per questo, con l’obiettivo di non correre il rischio di non liquidare tutti coloro che ne hanno diritto, la Regione ha deciso di prorogare da 10 a 16 mesi i termini per la presentazione delle rendicontazioni. È quanto definito in una determina, nella quale viene ricordato come il termine per la presentazione decorra sempre dalla data di approvazione dell’atto di ammissione al finanziamento della specifica domanda di contributo. "Abbiamo deciso di prorogare i termini, accogliendo e condividendo la richiesta che ci è pervenuta tramite i canali di assistenza da moltissimi utenti di questa misura – spiega la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

