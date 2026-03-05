Banca Macerata vince in rimonta Tre punti d’oro in chiave playoff

In una partita ricca di colpi di scena, Banca Macerata si è imposta in rimonta contro Emma Villas Siena con un punteggio di 3-1. La squadra ha conquistato tre punti importanti in vista dei playoff, dopo aver perso il primo set e aver poi dominato gli altri tre. Tra i giocatori, Randazzo ha segnato 23 punti, mentre Benavidez ha contribuito con 16.

Emma Villas Siena 1 Banca Macerata 3 (25-22; 21-25; 21-25; 20-25) EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 5, Mastrangelo, Porro 4, Hoff, Matteini, Bragatto 4, Bini (L), Nelli 7, Randazzo 23, Ceban 5, Baldini 5, Benavidez 16. Allenatore Pagliai BANCA MACERATA FISIOMED: Fabi, Novello 21, Pedron, Garello, Fall 16, Diaferia 4, Zhalev 15, Gabbanelli (L), Karyagin 18, Dolcini (L), Talevi, Becchio, Maccarone. Allenatore Giannini Bella vittoria della Banca Macerata Fisiomed che con una rimonta super vince a Santa Croce conquistando tre punti pesantissimi in chiave playoff. Il primo set scorre via su un equilibrio totale, soprattutto all’inizio: 8-8 poi 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Banca Macerata vince in rimonta. Tre punti d’oro in chiave playoff Altino rimonta e vince a Imola: due punti d’oro per la TenagliaL'ultima gara del 2025 regala due punti importanti alla Tenaglia Abruzzo Altino Volley, che torna da Imola con una vittoria sofferta ma preziosa. Essence, colpaccio contro i lupi. Tre punti d’oro, in vista playoffEmma Villas Siena 0 Essence Hotels Fano 3: Piccinelli, Rocca 1, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, Bragatto 2, Bini, Nelli 8, Compagnoni 1,... Contenuti e approfondimenti su Banca Macerata. Discussioni sull' argomento Banca Macerata Fisiomed MC - Prisma La Cascina Taranto in Diretta Streaming; Banca Macerata Fisiomed, altro stop: Brescia passa in tre set; Banca Macerata Fisiomed in Toscana cerca una vittoria scacciacrisi; Emma Villas Codyeco Lupi Siena, mercoledì si gioca contro Macerata. Macerata vince la maratona di CataniaCATANIA- Una battaglia pallavolistica di oltre due ore ha battezzato, nel posticipo della 1a giornata, l'esordio stagionale di Sviluppo Sud Catania e Banca Macerata Fisiomed. I marchgiani con una ... tuttosport.com In un turno contraddistinto da molte vittorie delle squadre che hanno giocato in casa, non riesce a far valere il fattore campo la Banca Macerata Fisiomed che si arrende per 0-3 (20-25; 21-25; 28-30) a una più cinica Gruppo Sferc Consoli Brescia, nella gara val - facebook.com facebook