Il prossimo fine settimana, bambini e famiglie si potranno immergere nel mondo del balletto con la rassegna “Bambini all’opera”. L’evento, promosso da Fs Event e patrocinato dalla Provincia e dall’Ordine dei giornalisti della Campania, si svolgerà sabato 7 marzo dalle 16 alle 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, e presenterà le coreografie di “Cenerentola” e “Lo Schiaccianoci”.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Per partecipare all’evento, a cui ne seguiranno altri quattro nelle prossime settimane, è necessario prenotarsi telefonando al 350 9071001 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. L’ingresso è gratuito, ma limitato a gruppi di 15 bambini, preferibilmente nella fascia d’età dai 5 ai 10 anni, anche accompagnati. Il viaggio alla scoperta del mondo dell’opera lirica e del balletto, ideato dal direttore artistico Maestro Raffaella Bellezza, comincia con un incontro dedicato ai balletti di repertorio: azioni sceniche di danza classica con trame incentrate su temi di natura romantica, magica, fiabesca. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Mercatini, Lo Schiaccianoci, Cenerentola, Ruffini, concerti e Atalanta-Inter: Natale in città

Leggi anche: Compleanno del Guglielmi. Opera, balletti e prosa. Una storia lunga 140 anni

Russian Classical Ballet - LO SCHIACCIANOCI

Tutto quello che riguarda Bambini all'Opera si parte con i....

Temi più discussi: Bambini all’Opera: si parte con i balletti Cenerentola e Lo Schiaccianoci; Bambini all’opera: dal 7 marzo al 16 maggio ad Avellino cinque appuntamenti per scoprire lirica e balletto; Visione e laboratorio per bambini dedicati all’opera ad Amore e Psiche a Giulianova; Al Comunale di Vicenza il ‘Rigoletto’ per bambini e ragazzi.

Bambini al teatro dell’opera: perché funziona e aiuta la crescita«All’epoca c’era già una ricca offerta di teatro per ragazzi, ma niente per la lirica, sebbene fosse nata come una forma di spettacolo popolare, per tutti» ricorda. Parte così il progetto di Opera ... iodonna.it

Bambini all’Opera!: la Fondazione Zeffirelli lancia a Firenze un percorso per avvicinare i più giovani alla liricaLa Fondazione Franco Zeffirelli Onlus presenta Bambini all’Opera!, un nuovo progetto educativo pensato per bambini, ragazzi e famiglie con l’obiettivo di introdurre le nuove generazioni alle arti ... ilmessaggero.it

La ricerca di Dio oltre l'IA e il modello dei bambini: cosa dice la Nota della Commissione teologica Nel documento "Quo vadis humanitas" un'ampia e articolata riflessione sull'identità umana di fronte alle sfide attuali Tommaso Piccoli x.com

William e Kate: bagno di folla, sorrisi e tenerezza tra i bambini e i volontari del Galles - facebook.com facebook