Bagnolo Mella | un pomeriggio dedicato alle donne a palazzo Bertazzoli

Domenica 8 marzo alle 15:30 a Palazzo Bertazzoli, in via XXVI a Bagnolo Mella, si svolgerà un evento dedicato alle donne. L'iniziativa si terrà nella location storica della città e coinvolgerà il pubblico con un programma specifico pensato per questa giornata. L'appuntamento è aperto a chi desidera partecipare a questa celebrazione.

Domenica 8 Marzo a partire dalle ore re 15:30 presso Palazzo Bertazzoli – Via XXVI 48 Bagnolo Mella, un pomeriggio dedicato alle donne. Visita alla mostra "Fiori d'Acciaio", visita all'esposizione fotografica delle Mondin, concerto del gruppo Five Retrò, sfilata di abiti d'epoca e aperitivo in compagnia.Un evento tra arte, musica, convivialità in collaborazione con la Società Filarmonica di Bagnolo Mella, Pro Loco Bagnolo Mella, Co.

