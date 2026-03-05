Azzurro paralimpico di Snowbord colpisce la testa e perde i sensi | come sta Riccardo Cardani

Riccardo Cardani, atleta paralimpico azzurro di snowboard, ha avuto un incidente mentre si allenava, colpendo la testa e perdendo i sensi. L’incidente è avvenuto pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi, suscitando preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Attualmente, le sue condizioni sono sotto osservazione e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Una notizia che ha fatto tremare il movimento paralimpico azzurro proprio alla vigilia dei Giochi: Riccardo Cardani, uno degli atleti più attesi delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, è rimasto vittima di una caduta molto seria durante un allenamento allo Snowboard Park di Cortina d’Ampezzo oggi, esattamente ventiquattr’ore prima dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione. L’impatto è stato violentissimo: il casco di protezione è andato in frantumi, e Cardani ha perso conoscenza per quasi un minuto intero. Un momento di grande apprensione per tutto lo staff tecnico presente in pista, che lo ha soccorso immediatamente prima dell’arrivo dei sanitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

