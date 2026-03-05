Azionisti Carisp assemblea per recuperare le somme perse | Fondamentale interrompere la prescrizione
L'assemblea degli azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Cesena è stata convocata dal Codacons con l’obiettivo di discutere il recupero delle somme di denaro perse. La riunione si concentra sulla questione della prescrizione, considerata un aspetto fondamentale da affrontare per tutelare gli interessi degli azionisti. La decisione è stata presa in vista di trovare soluzioni per recuperare le perdite finanziarie accumulate.
Il Codacons convoca un'assemblea per gli azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Cesena, con lo scopo di recuperare le somme di denaro perse. L'assemblea si terrà il 17 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Malatestiana Il Codacons convoca un'assemblea per gli azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Cesena, con lo scopo di recuperare le somme di denaro perse. L'assemblea si terrà il 17 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Malatestiana. Scrive in una nota il Codacons: “E’ giunto il momento di agire in sede civile per recuperare le somme perse dagli ex azionisti della Cassa di Risparmio di Cesena dopo che alcune azioni pilota avanti all'Acf (Arbitro controversie finanziarie) hanno avuto esito positivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Crac Carisp, in scadenza i termini per i risarcire gli ex azionisti: "Fondamentale agire per evitare la prescrizione"Federconsumatori di Forlì-Cesena “ricorda che nel 2016 le azioni della Cassa di Risparmio di Cesena furono azzerate, causando perdite ingenti a...
La Corte d'appello conferma i 20mila euro di risarcimento all'azionista ex Carisp. La prescrizione scatta ad aprileNuova vittoria giudiziaria del Comitato difesa risparmiatori contro Credit Agricole (l'ex Cassa Risparmio di Cesena).
Azionisti ex Carisp Cesena, assemblea con il CodaconsUn incontro pubblico per informare gli ex azionisti della Cassa di risparmio di Cesena sulle possibili iniziative legali per tentare di recuperare le perdite finanziarie subite negli anni passati. corrierecesenate.it
Cesena, il comitato azionisti ex Cassa di Risparmio: La vittoria in Corte d’Appello dà forza alle nostre ragioni sulla prescrizioneUna nuova vittoria giudiziaria. È quella che annuncia il comitato Difesa Risparmiatori contro Credit Agricole (ex Cassa Risparmio di Cesena). La ... corriereromagna.it