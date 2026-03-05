Alcuni droni iraniani hanno preso di mira l’aeroporto di Nakhchivan, un’enclave dell’Azerbaijan situata tra Iran, Armenia e Turchia. L’attacco avrebbe causato alcune ferite tra le persone presenti. La notizia, confermata dalle autorità azere, segnala un episodio di tensione nella regione. Per ora, non sono stati forniti dettagli sui danni materiali o sui responsabili dell’attacco.

Alcuni droni iraniani avrebbero colpito l’aeroporto di Nakhchivan, exclave dell’Azerbaijan che si trova tra Iran, Armenia e Turchia. Lo riporta l’agenzia Apa spiegando che un drone avrebbe colpito “uno dei terminal dell’aeroporto” mentre altri sarebbero caduti “in punti diversi” anche nei pressi di una scuola. Il ministero degli Esteri dell’Azerbaijan ha accusato l’Iran di aver condotto un attacco con droni contro la sua exclave di Nakhchivan. Un drone si è schiantato vicino all’aeroporto di Nakhchivan e un altro vicino a una scuola, ha dichiarato il ministero in una nota. Due civili sono rimasti feriti, ha aggiunto il ministero. L’Iran non ha ammesso di aver preso di mira l’Azerbaigian, ma i suoi attacchi si sono diffusi in modo irregolare con il proseguire della guerra che ha coinvolto paesi della regione e oltre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Azerbaijan, droni di Teheran sull’aeroporto di Nakhchivan: ci sono feriti

Droni iraniani hanno colpito l'aeroporto internazionale di Nakhchivan in AzerbaijanTre droni iraniani hanno preso di mira il terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Nakhchivan, in Azerbaigian in prossimità del confine...

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel Aviv

