Avis Pescara | 3 giorni di eventi per la Donna

La sede di piazza Salvo D’Acquisto a Pescara ospiterà una serie di eventi di tre giorni dedicati alla Giornata Internazionale della Donna, organizzati dall’Avis. L’iniziativa coinvolge diverse attività pensate per celebrare la ricorrenza e sarà aperta al pubblico nei prossimi giorni. La manifestazione si svolge nel centro della città, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e sensibilizzare sull’importanza della giornata.

La sede di piazza Salvo D'Acquisto a Pescara si prepara ad accogliere un programma straordinario per la Giornata Internazionale della Donna, organizzato dall'Avis. La proposta di eventi è triplicata rispetto alle stagioni passate, offrendo omaggi e iniziative di solidarietà che si estendono da giovedì fino a domenica. L'iniziativa non si limita alla sola celebrazione, ma intreccia l'atto donativo con momenti culturali e ricreativi, coinvolgendo anche il territorio montano. L'obiettivo dichiarato è sottolineare come la donazione sia innanzitutto un atto di vicinanza verso chi soffre, trasformando la festa in un momento di coesione sociale reale.