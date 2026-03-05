Nel 2025 la sezione Avis di Lugo ha registrato un aumento delle donazioni di sangue, con numerosi eventi promossi durante l'anno e altri in programma per il 2026. Nonostante questa crescita, il responsabile dell’organizzazione ha sottolineato la necessità di trovare più spazi adeguati per le attività di raccolta e sensibilizzazione, evidenziando la richiesta di migliorare le condizioni logistiche.

Donazioni in aumento e tante attività svolte nel 2025 e previste nel 2026. La sezione Avis di Lugo ha tracciato nel corso dell’assemblea annuale, il bilancio del primo anno di mandato del nuovo direttivo guidato dal presidente Fabrizio Lolli insieme ai vice, Adolfo Zaccari e Monia Savioli e composto dal segretario Marco Gaspari, dal tesoriere Alex Lanzoni e dai consiglieri Sergio Lanzoni, Orietta Casotti, Daniele Gieri, Jacopo Ronchi, Marco Sartoni, Mauro Zanoni, Rinaldo Carnevali, Yuri Bologna. Al 31 dicembre 2025, Avis Lugo ha raggiunto quota 2452 donazioni, registrando un aumento dell’1% rispetto al 2024 (2420 donazioni). I donatori hanno raggiunto quota 1357 rispetto ai 1301 del 2024, con un incremento di oltre il 4% che conferma il trend positivo in corso dal 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis, donatori in crescita: "Ma ci servono più spazi"

