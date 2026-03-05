Avellino malore fatale in strada | muore un 79enne al Rione San Tommaso

Un uomo di 79 anni ha perso la vita in strada, nel Rione San Tommaso, ad Avellino. I soccorritori sono intervenuti in via Zanotti, ma non sono riusciti a salvarlo. La sua morte è avvenuta sul luogo dell’incidente, poco dopo l’arrivo delle ambulanze. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.

Le cause della morte sono riconducibili a un malore improvviso. Non risultano coinvolti altri veicoli o persone Avellino, 5 marzo 2026 – Non c'era più niente da fare quando i soccorsi sono arrivati in via Zanotti. Un uomo di 79 anni ha perso la vita questa sera al Rione San Tommaso, colpito da un malore mentre si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti una ambulanza del 118 e le volanti della polizia. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: l'anziano era già spirato al loro arrivo. Le cause della morte sono riconducibili a un malore improvviso. Non risultano coinvolti altri veicoli o persone.