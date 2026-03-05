La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che blocca la proposta dell’Unione Europea nel settore automotive, evidenziando una posizione contraria alle politiche green considerate troppo ideologiche. Le minoranze parlamentari, che spesso si lamentano della mancanza di coinvolgimento nelle decisioni europee, si sono schierate a sostegno di questa posizione, sostenendo che tali iniziative possano penalizzare l’Italia.

Stop agli approcci ideologici nella transizione ecologica: il Parlamento italiano interviene sulle norme Ue e rilancia la neutralità tecnologica Negli ultimi anni la produzione normativa dell’Unione europea è cresciuta in modo sempre più intenso. Non sempre però più norme significano decisioni migliori. Come ha ricordato più volte il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’Europa dovrebbe imparare a fare meno e farlo meglio. È una questione di qualità della legislazione, ma anche di equilibrio tra Unione europea e Stati membri. Per troppo tempo i Parlamenti nazionali hanno avuto un ruolo sostanzialmente passivo di fronte a quella che appare sempre più come una vera alluvione legislativa proveniente da Bruxelles. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Automotive, la Camera frena la proposta Ue: basta ideologia Green

