Auto si ribalta sulla strada in via Aurelia Sud a Pisa

Un'auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi in via Aurelia Sud, a Pisa. L'incidente è avvenuto lungo la strada principale della zona, coinvolgendo un veicolo che ha perso stabilità e si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dell’automobilista. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Il conducente è stato portato in ospedale Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, in via Aurelia Sud nel Comune di Pisa. Secondo quanto si apprende, per cause in fase di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi sulla sede stradale. Erano circa le 14.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme al personale del 118 hanno soccorso il ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza l'autovettura e il luogo del sinistro. Per i rilievi presenti gli agenti della polizia municipale di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Auto si ribalta sulla strada in via Aurela Sud a Pisa Auto si ribalta sulla strada provinciale: giovane conducente in ospedaleSAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts Altri aggiornamenti su Auto si ribalta sulla strada in via.... Discussioni sull' argomento Camion militare si ribalta sull’Aurelia, ci sono feriti. Strada bloccata; Cinque feriti nello scontro sulla statale. Civitavecchia, incidente sull’Aurelia davanti al ristorante Esterina: un’auto si ribaltaCivitavecchia, 24 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle ore 8.15 per un incidente stradale sulla via Aurelia, nel territorio comunale, all’altezza del ristorante Esterina ... ilfaroonline.it Civitavecchia – Incidente sull’Aurelia, auto si ribalta su un fianco (FOTO)CIVITAVECCHIA - Incidente in zona Grotta Aurelia. Alle 7:30 circa di oggi, martedì 24 febbraio, un'auto che stava percorrendo l'Aurelia si è ribaltata su u ... etrurianews.it Conad Cecina Via Aurelia Sud. . È arrivato CONAD COME PARLI! In Toscana ogni parola racconta una storia e ogni prodotto parla di territorio! Preparati per un viaggio che parte dal nostro linguaggio e arriva fino alla nostra tavola, parola dopo parola. Dal 2 - facebook.com facebook