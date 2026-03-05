Auto si ribalta sulla strada in via Aurelia Sud a Pisa

Un'auto si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi in via Aurelia Sud a Pisa. L’incidente è avvenuto lungo questa strada, coinvolgendo un veicolo che ha terminato la sua corsa su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Il conducente è stato portato in ospedale Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, in via Aurelia Sud nel Comune di Pisa. Secondo quanto si apprende, per cause in fase di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi sulla sede stradale. Erano circa le 14.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che insieme al personale del 118 hanno soccorso il ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza l'autovettura e il luogo del sinistro. Per i rilievi presenti gli agenti della polizia municipale di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Auto si ribalta sulla strada in via Aurela Sud a Pisa ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts Tutto quello che riguarda Auto si ribalta sulla strada in via.... Temi più discussi: Auto si ribalta sulla strada in via Aurelia Sud a Pisa; Pisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito; Incidente a Pisa: auto si ribalta sulla strada, ferito il conducente; Camion militare si ribalta sull’Aurelia, ci sono feriti. Strada bloccata. Civitavecchia, incidente sull’Aurelia davanti al ristorante Esterina: un’auto si ribaltaCivitavecchia, 24 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle ore 8.15 per un incidente stradale sulla via Aurelia, nel territorio comunale, all’altezza del ristorante Esterina ... ilfaroonline.it Civitavecchia – Incidente sull’Aurelia, auto si ribalta su un fianco (FOTO)CIVITAVECCHIA - Incidente in zona Grotta Aurelia. Alle 7:30 circa di oggi, martedì 24 febbraio, un'auto che stava percorrendo l'Aurelia si è ribaltata su u ... etrurianews.it Conad Cecina Via Aurelia Sud. . HeyConad è Benessere! Dal 1° al 31 marzo su https://brnw.ch/heyconadspesaonline_heybenessere_2mar un intero mese dedicato al benessere, per te e per chi ami! Su tutte le spese online di almeno 80€ con Carta Insieme - facebook.com facebook