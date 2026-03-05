Auto si ribalta sulla strada in via Aurela Sud a Pisa

Nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, un'auto si è ribaltata lungo via Aurelia Sud a Pisa. L'incidente è avvenuto in un tratto della strada e ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da accertare, è finito su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Il conducente è stato portato in ospedale Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, in via Aurelia Sud nel Comune di Pisa. Secondo quanto si apprende, per cause in fase di accertamento, il conducente di un auto ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi sulla sede stradale. Erano circa le 14.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che insieme al personale del 118 hanno soccorso il ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti. Gli operatori hanno quindi messo in sicurezza l'autovettura e il luogo del sinistro. Per i rilievi presenti gli agenti della Polizia Municipale di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Auto si ribalta sulla strada provinciale: giovane conducente in ospedaleSAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. Incidente stradale a San Giovanni Rotondo: auto esce fuori strada e si ribalta sulla SP 45bisÈ successo intorno alle 7 di oggi, mercoledì 17 dicembre, lungo la SP45bis che collega Foggia alla città di San Pio. ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI SULLA LECCE-BRINDISI #news #shorts Tutto quello che riguarda Auto si ribalta sulla strada in via.... Discussioni sull' argomento Camion militare si ribalta sull’Aurelia, ci sono feriti. Strada bloccata; Cinque feriti nello scontro sulla statale. Civitavecchia, incidente sull’Aurelia davanti al ristorante Esterina: un’auto si ribaltaCivitavecchia, 24 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle ore 8.15 per un incidente stradale sulla via Aurelia, nel territorio comunale, all’altezza del ristorante Esterina ... ilfaroonline.it Civitavecchia – Incidente sull’Aurelia, auto si ribalta su un fianco (FOTO)CIVITAVECCHIA - Incidente in zona Grotta Aurelia. Alle 7:30 circa di oggi, martedì 24 febbraio, un'auto che stava percorrendo l'Aurelia si è ribaltata su u ... etrurianews.it INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 2026 Si ricordano i prossimi appuntamenti presso le strutture di Via Aurelia Sud 79, Cecina - facebook.com facebook