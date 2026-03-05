Auto rubata ' salvata' dal ' cannibalismo'

Una vettura rubata è stata trovata nel centro della carreggiata di via Pasquale D'angelo a Castel Volturno, con i finestrini abbassati. La macchina era parcheggiata in quella posizione e si trovava senza alcuna protezione visibile. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato le indagini per identificare i responsabili del furto. La scena è stata notata da alcuni passanti che hanno segnalato quanto avvenuto.

La vettura era stata sottratta ad una donna a Marano di Napoli. Ritrovata a Castel Volturno Era parcheggiata al centro della carreggiata di via Pasquale D'angelo a Castel Volturno con i finestrini abbassati. Una modalità che ha insospettito i volontari della protezione civile castellana durante il loro servizio di controllo del territorio. Si sono avvicinati alla Fiat 500 ed hanno constatata che era aperta con il quadro accensione manomesso e il cruscotto asportato. Probabilmente era stata lasciata lì in strada in attesa di essere 'smontata'. Gli operatori della protezione civile hanno chiamato gli agenti del locale commissariato. Dalla lettura della targa, la vettura è risultata sottratta a Marano di Napoli due giorni fa.