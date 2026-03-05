Auto danneggiate dalle buche | Manca sicurezza

Auto danneggiate dalle buche e cittadini che si lamentano della mancanza di sicurezza. Il Comune è stato accusato di mostrare un disinteresse evidente verso le condizioni delle strade, in particolare a Montiscendi. Le auto sono state colpite da buche profonde e numerosi residenti segnalano una situazione di pericolo crescente. La questione è stata sollevata pubblicamente, evidenziando una percezione di trascuratezza.

"Il Comune ha manifestato ancora una volta il suo totale disinteresse verso il tema della sicurezza stradale: quello che è avvenuto a Montiscendi è sconcertante". Un’accusa diretta e pesante quella che ha come mittente non le forze di minoranza, bensì il sindacato Ugl, dopo che ieri mattina in via del Lago, a Montiscendi, un’altra macchina è rimasta danneggiata a causa di un’enorme buca. Il fatto che il "cratere" fosse stato segnalato da tempo dai cittadini, insieme alla lunga attesa della ditta incaricata a porre rimedio con una gettata di asfalto, porta infatti Giuseppe Casula (nella foto), agente di lunga data della Polizia locale nonché segretario dell’Ugl – a redarguire l’amministrazione comunale, cioè i suoi datori di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

