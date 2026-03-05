Autista della Croce Rossa indagato per l’omicidio di 5 anziani | ipotesi rapporti con un’agenzia funebre

Un autista della Croce Rossa di 27 anni è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Forlì con l’accusa di omicidio volontario premeditato di almeno cinque anziani trasportati in ambulanza durante i suoi turni. Gli investigatori stanno esaminando anche una possibile connessione tra l’autista e un’agenzia funebre. La vicenda ha portato alla sospensione del conducente dall’attività.

Sarebbe al vaglio degli inquirenti la relazione del 27enne autista della Croce Rossa, indagato dalla Procura di Forlì per omicidio volontario premeditato di almeno cinque anziani trasportati in ambulanza durante i suoi turni. L’inchiesta prende in considerazione anche possibili legami tra l’indagato e un’agenzia funebre della zona. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, dagli accertamenti investigativi sarebbero emersi contatti frequenti tra il giovane e un impresario funebre, tutti da verificare. Alcune fonti parlano di un rapporto “a chiamata” tra il giovane e una società di pompe funebri, ipotesi però negata dall’agenzia del paese di residenza dell’indagato: “È un amico di famiglia, lo conosciamo da quando era bambino”, hanno dichiarato all’Ansa, aggiungendo che non esiste alcun rapporto lavorativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

