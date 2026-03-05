Aurigemma Lazio | Prevenzione obesità non è un costo ma un investimento

Aurigemma, rappresentante della regione Lazio, ha affermato che la prevenzione dell'obesità non rappresenta un costo, ma un investimento. Il 5 marzo, l'Adnkronos Salute ha riferito che l'Italia è il primo paese al mondo ad aver approvato una legge che riconosce l'obesità come malattia cronica. La norma è stata approvata a ottobre dell'anno scorso.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - “Con la legge approvata a ottobre l'Italia è il primo Paese al mondo ad aver riconosciuto l'obesità come malattia cronica. Non è una questione estetica ma una condizione che può aprire la strada a molte altre patologie che incidono, nel tempo, sia sulla qualità della vita delle persone sia sulla sostenibilità dei sistemi sanitari”. Per questo “la prevenzione non può essere considerata un costo da tagliare, ma un investimento: chi è obeso ha maggiori probabilità di sviluppare diabete o problemi cardiovascolari, con conseguenze importanti sia per la salute dei cittadini sia per i costi del sistema sanitario”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

