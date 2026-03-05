A gennaio 2026 le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una spinta particolare dai beni alimentari. Rispetto a dicembre 2025, le vendite sono cresciute dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume. I dati mostrano un incremento sia sul breve che sul lungo periodo.

A gennaio 2026 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,6% e +0,4%). L’aumento riguarda soprattutto i beni alimentari (+1,1% in valore e +0,9% in volume), mentre è modesto per quelli non alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume). Nel trimestre novembre 2025 – gennaio 2026, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio registrano un incremento in valore (+0,5%) e in volume (+0,2%). Gli aumenti riguardano sia i beni alimentari (+0,6% in valore e +0,3% in volume), sia i beni non alimentari (+0,3% in valore e in volume). Su base tendenziale, a gennaio 2026, le vendite al dettaglio registrano una crescita del 2,3% in valore e dello 0,9% in volume. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Aumentano le vendite al dettaglio, +2,3% rispetto a gennaio 2025. Spinta dei beni alimentari

San Valentino: rose e tulipani trainano le vendite, invariati i prezzi rispetto al 2025Anche quest'anno i modenesi non rinunciano a un regalo floreale per San Valentino.

Aggiornamenti e notizie su Aumentano le vendite al dettaglio 2 3....

Temi più discussi: Dalle vendite al legale, la grande distribuzione cerca 20mila lavoratori; Le vendite al dettaglio di Hong Kong aumentano del 5,5% a gennaio 2026; Stellantis, inizio 2026 positivo per le vendite: meglio del mercato europeo; Giappone, sorpresa dai consumi: vendite al dettaglio oltre ogni previsione a gennaio.

Aumentano le vendite al dettaglio, +2,3% rispetto a gennaio 2025. Spinta dei beni alimentariA gennaio 2026 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,6% e ... ilsole24ore.com

Aumentano le vendite di auto e Stellantis cresce il doppio del mercatoA febbraio le immatricolazioni totali sono salite del 14% rispetto allo stesso mese dello scorso anno; +27% per il gruppo italo-francese ... rainews.it

Lavoratori in malattia, arriva la stretta dell’INPS Aumentano i rischi per i lavoratori - facebook.com facebook

A gennaio 2026, su base mensile, aumentano gli occupati (+80mila). Crescono i dipendenti permanenti (+24mila), quelli a termine (+9mila) e gli autonomi (+47mila).Il tasso di disoccupazione al 5,1% (-0,4 p.p.), quello giovanile al 18,9% (-1,9 p.p.) istat.it/comu x.com