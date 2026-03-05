Attacco all’Iran rientreranno in Italia entro sabato i crocieristi della Msc Euribia bloccata da sabato nel porto di Dubai

I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, bloccati da sabato nel porto di Rashid a Dubai, rientreranno in Italia entro sabato prossimo, 7 marzo 2026, grazie a cinque voli charter. La nave è rimasta ferma nel porto da diversi giorni e il rientro è stato pianificato con un collegamento aereo speciale. Nessun dettaglio sulle cause del blocco è stato comunicato.

Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, bloccati da sabato nel porto di Rashid a Dubai, rientreranno in Italia entro sabato prossimo, 7 marzo 2026, grazie a cinque voli charter. A rivelarlo è stata la stessa compagnia Msc Crociere in una nota. La compagnia fa sapere di aver “lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo, lanciando un’operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi, giovedì 5 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, rientreranno in Italia entro sabato i crocieristi della Msc Euribia bloccata da sabato nel porto di Dubai Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi nel porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi al porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Msc Euribia. Temi più discussi: Voli cancellati in Medio Oriente, che fare (e quanto dura): da Sharm ad Abu Dhabi, riprotezione e come ottenere i rimborsi; Italiani bloccati a Dubai, musicisti su MSC: Surreale, ma qui sicuri; Oltre 70mila italiani nel Golfo, quasi 20mila bloccati dopo l'escalation militare; Il ponte aereo della Farnesina, rientrano i primi italiani. E' la fine di un incubo [VIDEO]. Attacco all’Iran, turisti sardi sardi ancora bloccati a Dubai: Sentiamo missili ed esplosioni, preoccupazione forteAttacco all'Iran, turisti sardi sardi ancora bloccati a Dubai: Sentiamo missili ed esplosioni, preoccupazione forte - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Crociera nel caos a Dubai: sette sardi bloccati a bordo della MSC Euribia dopo l’attacco dell’IranLa vacanza da sogno nel Golfo Persico si è trasformata in un’attesa carica di ansia per centinaia di passeggeri a bordo della MSC Euribia, l’ammiraglia della flotta MSC rimasta bloccata nel porto di D ... vistanet.it Sono oltre 550 gli italiani bloccati a bordo della nave da crociera MSC Euribia nel porto di Dubai, fermi da sabato scorso in quella che alcuni passeggeri definiscono ormai una “prigione dorata”. Tra loro c’è Giorgio, 48 anni, originario della provincia di Cosenz - facebook.com facebook #Iran, la caduta di un detrito a #Dubai ripreso in diretta da chi è in crociera. Da sabato 28 febbraio circa 5.000 persone sono ferme nel porto a bordo della MSC Euribia. Tra di loro anche due musicisti italiani che hanno raccontato cosa succede x.com