Attacco all’Iran rientreranno in Italia entro sabato i crocieristi della Msc Euribia bloccata da sabato nel porto di Dubai

Da ilfattoquotidiano.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, bloccati da sabato nel porto di Rashid a Dubai, rientreranno in Italia entro sabato prossimo, 7 marzo 2026, grazie a cinque voli charter. La nave è rimasta ferma nel porto da diversi giorni e il rientro è stato pianificato con un collegamento aereo speciale. Nessun dettaglio sulle cause del blocco è stato comunicato.

I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, bloccati da sabato nel porto di Rashid a Dubai, rientreranno in Italia entro sabato prossimo, 7 marzo 2026, grazie a cinque voli charter. A rivelarlo è stata la stessa compagnia Msc Crociere in una nota. La compagnia fa sapere di aver "lavorato per trovare il modo più sicuro e rapido per rimpatriare i propri ospiti e ha adottato ulteriori misure per accelerare questo processo, lanciando un'operazione di volo dedicata che attualmente prevede cinque voli charter, con i primi programmati in partenza oggi, giovedì 5 marzo.

