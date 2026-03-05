Astroaperitivo | La sfortuna

Venerdì 13 è il giorno scelto per la nuova edizione di AstroAperitivo, un evento che unisce astrologia e incontri tra appassionati. La serata si concentra su temi come gatti neri, numeri proibiti e giornate sfortunate, stimolando discussioni su quanto la sfortuna sia reale o solo il risultato delle interpretazioni personali. L’evento si svolge in un locale dedicato agli appassionati di mistero e cosmologia.

Torna AstroAperitivo, il format che unisce astrologia, confronto e connessioni cosmicheVenerdì 13: coincidenza. o messaggio cosmico? Gatti neri, numeri proibiti, giornate storte e coincidenze sospette: la sfortuna esiste davvero o siamo noi a darle un significato? In questa edizione speciale di AstroAperitivo — non a caso proprio di venerdì 13 — esploreremo il lato più misterioso (e sorprendentemente rivelatore) della sfortuna attraverso astrologia e numerologia. Perché ciò che chiamiamo "periodo no" potrebbe essere semplicemente un passaggio astrologico necessario, un ciclo che cambia direzione o un invito dell'universo a fare qualcosa di diverso.