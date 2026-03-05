Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso n. 47 il 30 gennaio 2026, dando il via alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 202627. Le scuole italiane sono invitate a presentare le richieste per l’accoglienza di queste figure, con aggiornamenti previsti nel procedimento.

Con l'avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico.