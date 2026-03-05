Secondo fonti, l’asse tra la Casa Bianca e i curdi mira a sostenere una rivolta via terra. Si riferisce a una richiesta di aiuto ai peshmerga, avanzata durante un colloquio tra l’amministrazione americana e i rappresentanti curdi. La comunicazione riguarda un possibile supporto per cambiare il regime in Iran. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi di questa iniziativa.

«L’Iran è finito», ha dichiarato ieri il capo del Pentagono, Pete Hegseth, assicurando che gli Usa stanno vincendo» e che, entro una settimana, avranno, assieme a Israele, il «controllo completo dei cieli iraniani». «L’Iran è finito», ha dichiarato ieri il capo del Pentagono, Pete Hegseth, assicurando che gli Usa stanno vincendo» e che, entro una settimana, avranno, assieme a Israele, il «controllo completo dei cieli iraniani». Centcom, dal canto suo, ha annunciato di aver affondato oltre 20 navi nemiche. Se dal punto di vista militare Washington continua a fare progressi, risultano invece al momento meno chiare le sue intenzioni sotto il profilo politico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Asse della Casa Bianca con i curdi per supportare la rivolta via terra

Leggi anche: Iran, il piano americano dietro le quinte: contatti con i curdi per aprire un fronte di terra

La rivolta dei diplomatici contro la «svolta spirituale» della Farnesina: «Messe, rosari e viaggi in Terra Santa, dov’è la laicità dello Stato?»Continua a far discutere la rivoluzione spirituale avviata da padre Marco Malizia, il sacerdote nominato da Antonio Tajani cappellano ufficiale del...

Contenuti utili per approfondire Asse della Casa.

Discussioni sull' argomento Comprendere l’aggressione illegale di Stati Uniti e Israele in Iran; Iran, Usa: 'Madrid collaborerà'. Spagna smentisce: 'No intesa su basi'; Trump tende la mano al Qatar: Non siete il male. Quando la diplomazia diventa un'impresa personale; La linea di Sanchez divide l’Europa. Così si è arrivati allo scontro con la Casa Bianca.

Schifani riceve Bivona: asse Regione-Confindustria per lo sviluppo della Sicilia - facebook.com facebook