Aspirina e cancro al colon | 124.000 casi smentiscono il dogma

Una revisione sistematica condotta dalla Sichuan University ha scardinato il dogma secondo cui l’assunzione quotidiana di aspirina protegge dal cancro al colon. I dati emergenti da 10 studi clinici, che hanno coinvolto oltre 124 mila partecipanti, indicano chiaramente che non esiste un beneficio apprezzabile nella prevenzione del tumore colorettale durante i primi cinque fino a quindici anni di trattamento. Il rischio di emorragie gravi e ictus emorragico si manifesta immediatamente con l’uso costante del farmaco, creando un bilancio rischi-benefici sfavorevole per la popolazione generale a rischio medio. L’analisi, pubblicata oggi 5 marzo 2026, evidenzia come le prove di un effetto protettivo a lungo termine siano classificate come di qualità molto bassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

