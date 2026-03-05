ascolti tv trionfo per step male vanina e il docu su cocciante

I dati degli ascolti tv del 4 marzo assegnano la vittoria a Stasera tutto è possibile, su Rai 2, malissimo il docu su Cocciante Gli ascolti tv del 4 marzo assegnano la vittoria a Step, il programma di Stefano De Martino è stato accolto con grande felicità da parte dei telespettatori che si sono divertiti con tutta la squadra. Su Canale 5, invece, è partita in sordina la serie Vanina. Male il docufilm su Riccardo Cocciante. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

