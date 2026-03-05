ascolti tv i dati del 4 marzo 2026

Nella serata di mercoledì 4 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo evidenziano un buon risultato per i canali Rai. Su Rai1, il programma

Nella serata di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, su Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante coinvolge 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Poi, in onda su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 registra 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile si ferma a 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 Coppa Italia – Lazio-Atalanta incolla davanti al video 2.048.000 spettatori con il 10.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.514.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 689.000 spettatori (5.2%). Su La7 Una Giornata Particolareraggiunge 950.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 376. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Ascolti tv, i dati del 2 marzo 2026Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza porta a casa ben 3.

Ascolti tv, i dati del 3 marzo 2026Nella serata di ieri, martedì 3 marzo 2026, su Rai1 Gloria – Il ritorno si ferma a 2.

