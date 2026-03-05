Ascolti tv 4 marzo 2026 STEP vola al 16,8% Vanina 2 si ferma al 13,4%

I dati sugli ascolti televisivi del 4 marzo 2026 mostrano che STEP ha raggiunto il 16,8% di share, mentre Vanina 2 si è fermata al 13,4%. Questi numeri riflettono le preferenze del pubblico durante la serata, con alcune trasmissioni che si sono distinte rispetto ad altre. La giornata ha visto diverse variazioni nei dati di ascolto rispetto ai giorni precedenti.

Ascolti tv 4 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi. Mercoledì 4 marzo 2026 incorona Rai2: Stasera Tutto è Possibile debutta nella nuova collocazione conquistando circa 2,6 milioni di spettatori con il 16,8% di share, diventando il programma più visto della serata e segnando un vero exploit per Stefano De Martino in prima serata. Rai1 con il film-evento Il mio nome è Riccardo Cocciante si ferma intorno al 10,5% di share, mentre su Canale5 la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi si attesta al 13,4%, confermandosi comunque seconda forza della serata ma distante dal varietà comico-familiare di Rai2. 🔗 Leggi su Novella2000.it

