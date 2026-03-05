Ascanio Celestini torna in scena con Radio Clandestina, il suo monologo sul razzismo, al teatro Jenco di Viareggio. Lo spettacolo ha più di vent’anni e viene rappresentato di nuovo dopo un lungo periodo. L’attore e scrittore presenta un testo che affronta temi sociali e culturali ancora molto presenti oggi. La rappresentazione si svolge in una serata dedicata al suo ritorno sui palcoscenici italiani.

Ascanio Celestini, “folletto” antropologo prestato al teatro, va in scena al teatro Jenco di Viareggio dopo più di vent’anni con un suo vecchio monologo sempre attuale: Radio Clandestina. La stagione di questo teatro viareggino ha fatto proprio l’assunto di Marco Martinelli, anima fondante del Teatro delle Albe di Ravenna, che con i suoi Refrattari afferma: “.una coltura teatrale è possibile se non si ha l’animo da mercanti, e se si accetta la sfida di far vivere un teatro dentro la città”. Ascanio Celestini lo avevo incontrato tanto tempo fa al Teatro Verdi di Fiorenzuola quando la stagione era ancora egregiamente diretta da Paola Pedrazzini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ascanio Celestini torna in scena con Radio Clandestina, il suo storico monologo sul razzismo drammaticamente attuale

