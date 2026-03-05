Artiste e Musei per la Pace | torna per la XIX edizione MAD Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna MAD Donna per la XIX edizione, un evento che unisce arte e temi dei diritti femminili. Artiste e musei partecipano con mostre e iniziative dedicate alla figura femminile e alla pace. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge numerosi protagonisti del mondo dell’arte e della cultura.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Torna un appuntamento ormai tradizionale che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, unisce arte e diritti: MAD Donna 2026. Giunta alla XIX edizione, la mostra collettiva vede in esposizione opere di artiste che si confrontano ogni anno con un tema diverso: l’edizione 2026 il tema è Artiste e Musei per la Pace. Dal 7al 31 marzo presso il Museo musei Emilio Greco e il Museo del Mare e della Costa si potranno ammirare oltre 50 opere di pittura, scultura, fotografie, fiber art, installazioni divise in due mostre curate da Fabio D’Achille per MAD Museo d’Arte Diffusa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Epifunny XIX edizione: ad Aversa migliaia di persone per la calza solidaleAversa – Grande partecipazione per la XIX edizione di Epifunny – La Calza Solidale, lo storico evento promosso dalla Caritas Diocesana di Aversa...

Leggi anche: Caserta, presentata la XIX edizione della Fiera Agricola 2026 all’I.T.S. Guido Carli

Contenuti utili per approfondire Artiste e Musei per la Pace torna per....

Temi più discussi: 8 marzo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte per le donne; Amargura - Madri di Gaza per il mondo; Residenze d’artista, presentazione ufficiale a Palazzo Renieri; Art Tour a Torino: guida ai luoghi della creatività contemporanea.

Residenze d'artista: a Firenze alloggi, formazioni e mostre per giovani artisti e curatoriIl progetto è rivolto a dieci partecipanti – otto artisti e due curatori – che lavoreranno a Firenze tra Museo Novecento e MAD Murate Art District e partner del progetto di formazione di Montelupo ... 055firenze.it

Geografie d’Innesto al via le residenze d’artista tra il Museo Novecento e il MAD Murate Art DistrictSei mesi di lavoro, ricerca e confronto tra capoluogo e territori per costruire nuove traiettorie dell’arte contemporanea, che si concluderanno con una mostra collettiva a luglio alla Galleria delle C ... intoscana.it

Il Senato della Repubblica e il MiC promuovono a Palazzo Madama la mostra “Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”, inaugurata il 4 marzo dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e dal Min - facebook.com facebook

Non solo mogli o muse, ma scienziate, attiviste e artiste. Treccani presenta un'opera enciclopedica tematica, un viaggio che celebra le icone, note e meno note che hanno segnato la nostra cultura, la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggi x.com