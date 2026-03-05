L’Artico, una volta considerato un territorio remoto e marginale, sta diventando sempre più centrale per l’Italia. Il Grande Nord non è più solo un’area di interesse scientifico, ma riscuote attenzione anche per questioni di sicurezza, clima e potenze internazionali. La regione, che in passato era vista come periferica, ora assume un ruolo strategico in vari ambiti, modificando le priorità del Paese.

Per anni l’Artico è sembrato lontano da tutto. Un luogo estremo, importante per la scienza ma marginale per la politica e per l’economia reale. Oggi non è più così. Il fatto che il 3 e 4 marzo 2026 la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) a Roma abbia ospitato l’evento “Arctic Circle Rome Forum: Polar Dialogue From Glaciers to Seas”, segnala un passaggio ormai difficilmente reversibile. Il Grande Nord non è più una periferia del pianeta, ma uno spazio in cui si intrecciano sicurezza, clima, tecnologia, rotte commerciali, infrastrutture critiche e interessi strategici sempre più evidenti. Il punto non è soltanto la crescita dell’attenzione diplomatica verso una regione lontana. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Artic Circle. Il Grande Nord non è più una periferia, ma sicurezza, clima e potenze ridisegnano l’interesse italiano

L’interesse nazionale armato: perché le grandi potenze intervengono anche quando la legge dice noDal blitz in Venezuela ai casi Panama e Libia: quando le potenze agiscono fuori dal diritto internazionale in nome dei propri interessi Il blitz con...

Gli orsi polari si stanno adattando a un clima sempre più caldo, ma non è per forza una buona notiziaUn nuovo studio rivela che alcuni orsi polari della Groenlandia stanno modificando l’attività dei loro geni per adattarsi al caldo, un segnale di...

Tutto quello che riguarda Artic Circle.

Discussioni sull' argomento Ricerca: Artico, la sfida bianca. L'Italia per la prima volta ospita il Polar Dialogue Da tutto il mondo a Roma il 3 e 4 marzo; Roma chiama l'Artico: al CNR vertice globale sul Polo Nord; Infrastrutture, energia e materie prime critiche: a Roma focus sul dossier Artico; Artico: Difesa, Rauti domani in plenaria al Polar Dialogue: sicurezza e cooperazione nel grande Nord.

Cnr: Concluso a Roma l’Arctic Circle – Polar DialogueRoma, 5 mar. (askanews) – Scienza, diplomazia, sicurezza, formazione e ricerca. Sono le cinque parole chiave della due giorni dell’Arctic Circle Rome Forum – Polar Dialogue che ha riunito per la prima ... askanews.it

Arctic Circle Rome Forum - Polar Dialogue “FROM GLACIERS TO SEAS” “Artico frontiera delle frontiere per gli equilibri geopolitici globali” Il servizio con intervista al #TG1 #PolarDialogue #ArcticCircle #Artico #Difesa #SistemaPaese #HighNorth #g x.com

Mentre l'emisfero nord si prepara al risveglio della primavera, a Roma sta per arrivare l’Artico! L’Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP) è orgoglioso di partecipare all’Arctic Circle Rome Forum, un appuntamento cruciale per il futuro delle regioni pol - facebook.com facebook