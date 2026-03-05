Arte Emilia Kabakov torna a Venezia con un progetto speciale

L'artista Emilia Kabakov ritorna a Venezia con un progetto chiamato Diario veneziano, pensato per coinvolgere direttamente gli abitanti della città. La sua iniziativa prevede interventi e installazioni realizzate in collaborazione con i residenti, creando un legame tra l’opera e il contesto locale. La presentazione si svolge in un momento in cui l'artista si dedica a questa nuova produzione.

Roma, 5 mar. (askanews) – Emilia Kabakov torna a Venezia con un progetto speciale, pensato per la città e costruito insieme ai suoi abitanti, Diario veneziano. Protagoniste saranno circa 500 persone della città metropolitana di Venezia, invitate a scrivere una pagina di questo affresco corale e ad affidare alla mostra un oggetto capace di rappresentare simbolicamente il proprio legame con Venezia. Frammenti di vite, memorie, desideri, nostalgie e speranze comporranno un mosaico umano stratificato e sorprendente, sospeso tra passato e futuro. Con l’apertura dell’Open Call, a cui è possibile rispondere fino al 22 marzo 2026, prende avvio la costruzione di quest’opera monumentale e partecipata che invita i cittadini a diventare co-autori di un racconto collettivo unico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

