Arte che cura | due ‘Martellate’ di Maloberti agli Ifo di Roma

"A mia insaputa sbocciano le rose" e "Ridere l'immenso" dell'artista Marcello Maloberti campeggiano ora nell'atrio degli Ifo. Arte che fa pensare, sognare e che, soprattutto, è alleata della salute. "A mia insaputa sbocciano le rose" e "Ridere l'immenso" dell'artista Marcello Maloberti campeggiano ora nell'atrio principale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo) di Roma. Due pastelli a olio su carta, pinze in acciaio, appartenenti alla serie 'Martellate', donate grazie al sostegno di Istituto Gentili. Scritte che hanno un potere evocativo e vogliono restare impresse come 'martellate', capaci di restare nella memoria. Collocate in un luogo di cura, queste opere assumono un significato speciale.