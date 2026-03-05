Arresto in Ortopedia a Guastalla sindaci sconcertati

Un medico del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Guastalla è stato arrestato, suscitando reazioni tra i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana che definiscono la situazione “profondamente sconvolgente”. La vicenda giudiziaria coinvolge direttamente il professionista e ha portato a un intervento delle forze dell’ordine. I primi dettagli trapelati indicano l’arresto, ma non sono stati forniti altri elementi ufficiali.

Guastalla (Reggio Emilia), 5 marzo 2026 – In merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto un medico in forza al reparto di Ortopedia dell’ospedale di Guastalla, i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana esprimono “profondo sconcerto per la gravità dei fatti contestati”. Appresa la notizia, i primi cittadini ribadiscono “la massima fiducia nell'operato della Magistratura e degli organi inquirenti, sottolineando l'importanza della segnalazione civica che ha permesso di far emergere l'accaduto, dando il via alle indagini”. “Esprimiamo piena vicinanza e solidarietà a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno lavorano con onestà e dedizione nelle nostre strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

