Arresti triplicati in un anno più pattuglie e una centrale operativa smart I numeri della polizia locale a Milano

L'attività della polizia locale: più pattuglie nei turni, più arresti, sistemi tecnologici nella nuova centrale operativa oggetto di un sopralluogo dei consiglieri comunali A Milano le pattuglie di polizia locale sono triplicate rispetto a qualche anno fa: da 45 equipaggi per turno a circa 130 (più i nuclei operativi e investigativi). Un aumento che interessa anche le fasce notturne, storicamente quelle dove fino a poco tempo fa la polizia locale faceva fatica a intervenire. Non solo: la polizia locale, nel 2025, ha eseguito 450 arresti in flagranza, il triplo del 2024, e le proiezioni per il 2026 parlano di un ulteriore significativo aumento.